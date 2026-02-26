Früherer Bayern-Kicker neuer Trainer von Mallorca

Wie der abstiegsbedrohte Tabellen-18. am Donnerstag mitteilte, erhält der 45-jährige Argentinier einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr. Demichelis ist Nachfolger des entlassenen Jagoba Arrasate, er trainierte davor River Plate Buenos Aires und den mexikanischen Club CF Monterrey.