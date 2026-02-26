Vorteilswelt
La Liga

Früherer Bayern-Kicker neuer Trainer von Mallorca

26.02.2026 22:47
Martin Demichelis (M.) hier mit Jürgen Klinsmann und Willy Sangol
Martin Demichelis (M.) hier mit Jürgen Klinsmann und Willy Sangol
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Martin Demichelis ist neuer Trainer des spanischen Fußball-Erstligisten RCD Mallorca. 

Wie der abstiegsbedrohte Tabellen-18. am Donnerstag mitteilte, erhält der 45-jährige Argentinier einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr. Demichelis ist Nachfolger des entlassenen Jagoba Arrasate, er trainierte davor River Plate Buenos Aires und den mexikanischen Club CF Monterrey.

Der ehemalige Defensivspieler war mit Bayern München viermal deutscher Meister und wurde mit Argentinien 2014 Vize-Weltmeister.

