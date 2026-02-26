Früherer Bayern-Kicker neuer Trainer von Mallorca

LIVE: 3:3! Genk macht gegen Dinamo den Sack zu
Europa-League-TICKER
Martin Demichelis ist neuer Trainer des spanischen Fußball-Erstligisten RCD Mallorca.
Wie der abstiegsbedrohte Tabellen-18. am Donnerstag mitteilte, erhält der 45-jährige Argentinier einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr. Demichelis ist Nachfolger des entlassenen Jagoba Arrasate, er trainierte davor River Plate Buenos Aires und den mexikanischen Club CF Monterrey.
Der ehemalige Defensivspieler war mit Bayern München viermal deutscher Meister und wurde mit Argentinien 2014 Vize-Weltmeister.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.