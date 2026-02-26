Vorteilswelt
Trainer-Duo hat Pläne

„Flipperkugel“: Neo-Bomber hält KAC die Treue

Kärnten
26.02.2026 21:59
(Bild: GEPA)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Mit Bozen wartet auf den KAC am Freitag ein richtiger Play-off-Härtetest. Die Rotjacken stellen sich auf eine physische Partie ein, wo Grenzen ausgelotet werden. Ein Klagenfurt-Stürmer blickt auf die beste Karriere-Saison zurück und bald dürfte auch die Trainer-Frage geklärt sein.

0 Kommentare

Bozen gilt für den KAC als rotes Tuch. Und das beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Ein hitziges Duell steht bevor, denn beide Teams verorten dies als Gradmesser hinsichtlich der Play-offs. In denen die Rotjacken in den vergangenen beiden Jahren den Südtirolern am Weg ins Endspiel aus dem Weg gegangen sind. Heuer könnten sie sich jedoch bereits im Halbfinale gegenüberstehen. Soll heißen, im Auswärtsspiel am Freitag werden so oder so die Grenzen ausgelotet.

