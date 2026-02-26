„Flipperkugel“: Neo-Bomber hält KAC die Treue

Bozen gilt für den KAC als rotes Tuch. Und das beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Ein hitziges Duell steht bevor, denn beide Teams verorten dies als Gradmesser hinsichtlich der Play-offs. In denen die Rotjacken in den vergangenen beiden Jahren den Südtirolern am Weg ins Endspiel aus dem Weg gegangen sind. Heuer könnten sie sich jedoch bereits im Halbfinale gegenüberstehen. Soll heißen, im Auswärtsspiel am Freitag werden so oder so die Grenzen ausgelotet.