LIVE ab 21 Uhr: Konferenz u.a. mit Crystal Palace

Rückspiele zum Playoff zur Qualifikation für das Achtelfinale der Conference League: In der Spät-Konferenz gibt’s die Duelle von AZ Alkmaar und FC Noah Jerewan, Crystal Palace und HŠK Zrinjski Mostar, FC Lausanne-Sport und SK Sigma Olmütz sowie Lech Posen und Kuopion PS. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
In der Conference League will sich Crystal Palace von Trainer Oliver Glasner nach einer matten Darbietung beim 1:1 in Mostar zuhause rehabilitieren. Alles andere würde die Entfremdung vom zuletzt so tief enttäuschten Anhang auch nur weiter befördern. Das jüngste 1:0 über Wolverhampton konnte die Wogen kaum glätten. Nach wie vor steht ein verfrühter Abgang Glasners im Raum, der sich mit Sommer bekanntlich fix verabschiedet.
