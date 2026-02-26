Erste Länder haben Mercosur-Abkommen ratifiziert

Das Abgeordnetenhaus in Uruguay billigte das Abkommen am Donnerstag mit der deutlichen Mehrheit von 91 gegen zwei Stimmen. Zwei Stunden später wurde das Abkommen dann auch vom argentinischen Senat mit 69 gegen drei Stimmen abgesegnet. Für die kommenden Tage wird auch in Brasilien mit diesem Schritt gerechnet. Dort steht nach der Zustimmung des Abgeordnetenhauses noch das grüne Licht vom Senat aus. In Paraguay wird das Mercosur-Abkommen ebenfalls demnächst zur Abstimmung vorgelegt.