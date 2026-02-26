Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg

Österreicher wollen Bares nicht verschwinden sehen

Für sieben von zehn Österreichern ist zudem klar: Eine Abkehr vom Bargeld darf es nicht geben – in keinem anderen Land ist die Meinung hier so eindeutig. Doch selbst in Ländern, in denen Bargeld weniger beliebt ist, sagen rund 40 Prozent, dass sie auch in Zukunft kein Verdrängen des Bargelds wollen.