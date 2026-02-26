Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg

An der Bargeld-Hochburg Österreich gibt es nichts zu rütteln: Während in einigen Ländern „Cash“ massiv eingebüßt hat, lassen sich die Menschen hierzulande ihre Scheine und Münzen ungern nehmen. Auch die Jungen zahlen lieber nicht mit Karte.
71 Prozent nutzen häufig Bargeld zum Bezahlen, damit ist Österreich im Spitzenfeld, auch wenn die Nutzung im Vergleich zum Vorjahr etwas abnahm (siehe Grafik unten). In der Generation 55+ ist die Nutzung mit 84 Prozent am häufigsten, doch auch die Mehrheit (57 Prozent) der 18- bis 24-Jährigen zahlt gerne „cash“.
Österreicher wollen Bares nicht verschwinden sehen
Für sieben von zehn Österreichern ist zudem klar: Eine Abkehr vom Bargeld darf es nicht geben – in keinem anderen Land ist die Meinung hier so eindeutig. Doch selbst in Ländern, in denen Bargeld weniger beliebt ist, sagen rund 40 Prozent, dass sie auch in Zukunft kein Verdrängen des Bargelds wollen.
Viele schätzen die Anonymität und dass es unabhängig von der Technik nutzbar ist. Außerdem behält man besser den Überblick, während das Bezahlen mit der Karte oft das Bewusstsein für Geld schmälert.
In nordischen Ländern weniger Bargeld-Fans
Andere Länder zeigen aber, dass eine Abkehr vom Bargeld schnell gehen kann. In Schweden nutzt nur noch ein Viertel häufig Kronen in Münz- und Scheinform, auch in Dänemark, Finnland und den Niederlanden sind die Bargeld-Fans in der Minderheit.
Am Festhalten der Österreicher an Scheinen und Münzen ändert auch die geplante Einführung des digitalen Euros nichts. 40 Prozent geben aber an, das neue virtuelle Geld gerne nutzen zu wollen, eine große Gruppe ist noch unentschlossen. Wichtig ist die kostenfreie Verwendung und dass er überall akzeptiert wird.
„Digitaler Euro ist nicht zu Ende gedacht“
Kritik am EZB-Projekt kommt aber von den Banken. Für Raiffeisen-Manager und Spartenobmann Michael Höllerer sei nicht klar, welches Ziel und welchen Vorteil das habe. „Das ist nicht zu Ende gedacht“, so Höllerer. Er schlägt eine Initiative privater Firmen vor. „Niemand kann glauben, dass der digitale Euro die Dominanz von US-Zahlungsdienstleistern bricht oder eine Krypto-Alternative ist.“
