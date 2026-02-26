Heli-Einsatz: Junger Förster von Baum getroffen

Schwerer Forstunfall Donnerstagmittag im steirischen Neuberg an der Mürz: Ein 28-jähriger Forstarbeiter wurde von einem Baum erwischt – man brachte ihn mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Amstetten.
Der junge Förster aus Rumänien war gut ausgestattet und trug Schutzausrüstung, als es kurz nach 12.30 zu dem heiklen Unfall kam. Nachdem er in einem unwegsamen Waldstück im Bereich der Rennerhütte in Frein einen Baum gefällt hatte, verfing sich dieser in einem daneben befindlichen Geäst. Daraufhin traf der Baum den 28-Jährigen im Brustbereich.
Trotz Schutzausrüstung erlitt der Mann schwere Verletzungen. Er war ansprechbar, musste jedoch von einem Notarzt versorgt werden, bevor er vom Rettungshubschrauber (C15) mittels Tau gerettet und ins LKH Amstetten geflogen werden konnte. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht. Für die Bergungsarbeiten im Gelände standen auch 28 Kräfte der Feuerwehren Frein an der Mürz, Mürzsteg und Neuberg im Einsatz.
