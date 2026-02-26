Heli-Einsatz: Junger Förster von Baum getroffen

Trotz Schutzausrüstung erlitt der Mann schwere Verletzungen. Er war ansprechbar, musste jedoch von einem Notarzt versorgt werden, bevor er vom Rettungshubschrauber (C15) mittels Tau gerettet und ins LKH Amstetten geflogen werden konnte. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht. Für die Bergungsarbeiten im Gelände standen auch 28 Kräfte der Feuerwehren Frein an der Mürz, Mürzsteg und Neuberg im Einsatz.