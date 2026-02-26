Postenschacher-Vorwürfe zwischen ÖVP und Grünen

Grünen-Chefin kontert

„Bei allen Besetzungen im Klimaschutzministerium galt eine Grundregel: Ausschlaggebend sind ausschließlich fachliche Qualifikation und Expertise der Bewerberinnen und Bewerber. Das trifft selbstverständlich auch auf den angesprochenen Fall zu. Auch das Gutachten kritisiert ausschließlich die Arbeit der Besetzungskommission – nicht aber die Entscheidung der Ministerin. Dass die ÖVP am Tag, an dem ihr Klubobmann Wöginger wegen Postenschacher vor Gericht steht, alles davon tut, um von diesem Verfahren abzulenken, ist ein äußerst durchsichtiges Manöver. Sie wäre gut beraten, vor der eigenen Haustüre zu kehren“, kontert Gewessler.