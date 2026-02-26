Taliban erlauben Ehemännern Gewalt gegen Frauen

Die UNO-Frauenorganisation UN Women zeigte sich „zutiefst besorgt“ über die Auswirkungen der Gesetzestexte. Frauen würden insgesamt vor erhebliche Hürden bei der Suche nach Gerechtigkeit gestellt. Bisher ist wenig darüber bekannt, wie Gerichte im Land den neuen Rechtsrahmen tatsächlich anwenden. „Die Taliban gehen oft von einem Gewohnheitsrecht aus, nach dem es klar sein sollte, wie man sich zu verhalten hat“, sagte der langjährige Afghanistan-Fachmann Thomas Ruttig. Taliban-Offizielle kündigten bereits an, Menschen vor Gericht zu bringen, wenn sie die neuen Gesetze kritisieren.