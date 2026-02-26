Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Offiziell per Gesetz

Taliban erlauben Ehemännern Gewalt gegen Frauen

Außenpolitik
26.02.2026 22:04
Die herrschenden Taliban haben die Frauenrechte in Afghanistan noch weiter eingeschränkt. ...
Die herrschenden Taliban haben die Frauenrechte in Afghanistan noch weiter eingeschränkt. Ehemänner sind nun offiziell per Gesetz die Autoritätsperson (Symbolbild).(Bild: AFP/WAKIL KOHSAR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die herrschenden Taliban schränken die Frauenrechte in Afghanistan noch weiter ein. Sie schickten Gesetzestexte an die Gerichte, wonach Männer und Frauen formell nicht gleichgestellt sind. Ehemänner erhalten damit offiziell eine Autoritätsposition und dürfen etwa entscheiden, ob Frauen ihre Herkunftsfamilien besuchen dürfen oder nicht.

0 Kommentare

Frauen, die ihre Angehörigen häufig ohne die Erlaubnis ihres Ehemanns aufsuchen, dürfen laut dem Gesetz eingesperrt werden. Dadurch wird nicht nur ihre Freiheit beschnitten, sondern auch die Möglichkeit, Schutz bei Gewalt zu suchen. Das neue Dekret erlaubt alle Formen von Gewalt gegen Frauen, sofern es keine schweren und sichtbaren körperlichen Verletzungen gibt.

Darüber hinaus wollen die Taliban härter gegen ihre Kritikerinnen und Kritiker vorgehen. Unter Strafe gestellt werden sowohl Kritik an Amtsträgern und ihrer Politik als auch an der Auslegung des islamischen Rechts. Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtler warnen auch vor weiterer Diskriminierung religiöser Minderheiten in Afghanistan. Artikel 26 stellt die Abkehr von der hanafitischen Schule des Islam – eine der sunnitischen Rechtsschulen – unter Strafe.

Strafen hängen von Schicht ab
Das Gesetzeswerk sieht auch unterschiedliche Strafen je nach Stellung in der Gesellschaft vor. So sollen gegen religiöse Gelehrte sowie Eliten – etwa Stammesführer und Geschäftsleute – keine Gefängnisstrafen verhängt werden. Vielmehr sollten sie bloß vom Gericht über ihr Verhalten informiert werden. Gegen Angehörige der mittleren Schicht können Haftstrafen verhängt werden. Untere Schichten können für Vergehen ausgepeitscht werden. Die Taliban argumentierten damit, dass es unzählige Verweise auf eine Unterscheidung von Gesellschaftsgruppen in islamischen Texten gebe. 

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Hatte Liebhaber
Frau in Afghanistan öffentlich ausgepeitscht
30.09.2024
EuGH entschied:
Afghaninnen haben Recht auf Asyl in der EU
04.10.2024

Die UNO-Frauenorganisation UN Women zeigte sich „zutiefst besorgt“ über die Auswirkungen der Gesetzestexte. Frauen würden insgesamt vor erhebliche Hürden bei der Suche nach Gerechtigkeit gestellt. Bisher ist wenig darüber bekannt, wie Gerichte im Land den neuen Rechtsrahmen tatsächlich anwenden. „Die Taliban gehen oft von einem Gewohnheitsrecht aus, nach dem es klar sein sollte, wie man sich zu verhalten hat“, sagte der langjährige Afghanistan-Fachmann Thomas Ruttig. Taliban-Offizielle kündigten bereits an, Menschen vor Gericht zu bringen, wenn sie die neuen Gesetze kritisieren.

Der Europäische Gerichtshof hat Ende 2024 entschieden, dass Afghaninnen eine derart schwierige Situation in ihrem Land haben, dass diese bereits ein Asylgrund ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
26.02.2026 22:04
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
189.633 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
146.886 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.410 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2597 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1325 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1164 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Außenpolitik
Was macht die EU?
Erste Länder haben Mercosur-Abkommen ratifiziert
Deutet Einlenken an
Orbán: EU-Inspektoren sollen Pipeline untersuchen
Offiziell per Gesetz
Taliban erlauben Ehemännern Gewalt gegen Frauen
Leitet UNO-Sitzung
Melania Trump schreibt nächste Woche Geschichte
Alter Hut, neue Kritik
Postenschacher-Vorwürfe zwischen ÖVP und Grünen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf