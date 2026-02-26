Die Achterbahn der ersten zuckerfreien Tage

Warum sich das Ganze lohnt

Nach dreieinhalb Tagen passiert noch keine Wunderheilung. Aber es geschieht etwas anderes: Man spürt, wie sehr Zucker unseren Alltag beeinflusst hat – subtil, aber konstant. Der Schlaf wird ruhiger. Der Kopf fühlt sich weniger „vernebelt“ an. Und man hat mehr Kontrolle, als man dachte. Es ist wie ein Software-Update für den Körper – klein, aber spürbar.