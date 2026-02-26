Melania Trump schreibt nächste Woche Geschichte

Die First Lady werde den Vorsitz über die Sitzung am kommenden Montag übernehmen, in der es um die „Rolle von Bildung bei der Förderung von Toleranz und Frieden in der Welt“ gehen solle, erklärte Melania Trumps Büro. US-Botschafter Mike Waltz konnte seine Freude nicht verbergen und postete auf der Kurznachrichtenplattform X: „Wir sind sehr aufgeregt, dass die Präsidentengattin den Hammer der US-Präsidentschaft im UNO-Sicherheitsrat halten wird.“