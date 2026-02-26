Zahl der Spitalaufenthalte im Vorjahr gesunken

132 FSME-Fälle sind im Vorjahr in Österreich stationär in Spitälern behandelt worden. Das ist ein Rückgang im Vergleich zum starken FSME-Jahr 2024 mit 158 Fällen, berichtete der Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) am Donnerstag.

Hotspot Oberösterreich

Die Saison 2025 lag dabei im Rahmen der „typischen jährlichen Schwankungen“, erläuterte das Zentrum für Virologie der MedUni Wien aktuell auf seiner Internetseite. Die meisten Fälle, nämlich 53, gab es mit Abstand in Oberösterreich