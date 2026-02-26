Erschossener auf Kuba wollte Aufstand anzetteln

An Bord seien „Sturmgewehre, Handfeuerwaffen, selbst gebaute Sprengkörper (Molotowcocktails), kugelsichere Westen, Zielfernrohre und Tarnuniformen“ entdeckt und beschlagnahmt worden, hieß es weiter. Zuvor hatte das kubanische Innenministerium mitgeteilt, das „illegale“ Schnellboot sei von der Küstenwache in einer Seemeile Entfernung von der Küste der Provinz Villa Clara gesichtet worden. Als sich das Schiff der Küstenwache dem Schnellboot genähert habe, seien von dort Schüsse abgefeuert worden. Dabei sei der Kommandant des kubanischen Schiffs verletzt worden. In dem nachfolgenden Schusswechsel wurden dann Personen getötet und verletzt. Die Verletzten wurden laut Havanna vom Boot geholt und versorgt.