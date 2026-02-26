Atomgespräche sollen in Wien fortgesetzt werden

Vor dem Hintergrund einer US-Drohkulisse – US-Präsident Donald Trump hat den größten Aufmarsch von US-Luftstreitkräften in der Region seit dem Irak-Krieg 2003 angeordnet – verhandeln Washington und Teheran über das Nuklearprogramm der Mullahs. Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran Atomwaffen entwickelt. Irans Regierung bestreitet entsprechende Absichten, zeigt sich jedoch bereit, Begrenzungen zu unternehmen. Im Gegenzug fordert Teheran die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen. Am Mittwoch übermittelte der Iran einen ersten Entwurf für ein neues Abkommen. Details des Entwurfs wurden nicht bekannt.