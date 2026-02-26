Mama, weißt du eigentlich, wie Rotz entsteht?

Die meisten Kinder haben übrigens besonders viel Übung mit laufenden Nasen. Keine Angst, natürlich laufen sie nicht davon, sondern rinnen stark, was man auch „laufen“ nennt. Während Erwachsene nur ein paar Mal im Jahr Schnupfen haben, erwischt es die Jüngsten viel öfter – im Durchschnitt etwa achtmal jährlich. Aber auch zwölf Erkältungen und mehr pro Jahr sind nicht selten. Kein Wunder, denn das Immunsystem der Kinder hat noch nicht alle Viren „getroffen“, sondern lernt von Schnupfen zu Schnupfen dazu.