„Klima der Angst“ lässt Berufsschüler verzweifeln

„Was an der Schule passiert, ist beschämend und darf nicht länger totgeschwiegen werden. Es sind Zustände, die niemand sehen will“, sagt ein Schüler. Der Unterricht werde von vielen Betroffenen als „fordernd“, aber „kaum unterstützend“ beschrieben. Statt gezielter Förderungen herrsche ein „Klima der Angst“.