49-Jähriger stirbt nach Kollision mit Gegenverkehr

Am Freitag geriet ein 49-Jähriger in Obertiefenbach (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) in einer Rechtskurve ins Schleudern und kollidierte mit dem Gegenverkehr. Der Lenker erlitt dabei tödliche Verletzungen. Wie sich herausstellte, war er nicht angegurtet.
Kurz vor 15 Uhr fuhr ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit seinem Pkw auf der Tiefenbacher Straße in Fahrtrichtung Obertiefenbach, als er in einer leichten Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern geriet. Er krachte mit der rechten Längsseite gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 55-Jährigen aus dem Bezirk Weiz.
Lenker war nicht angegurtet
Beide Autos wurden in den Straßengraben geschleudert. Der 49-Jährige, der nicht angegurtet war, erlitt dabei tödliche Verletzungen, berichtet die Polizei Steiermark. Der 55-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst in das LKH Weiz eingeliefert. Die Bergung der Unfallfahrzeuge wurde von den Feuerwehren Obertiefenbach und Stubenberg durchgeführt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.