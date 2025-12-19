49-Jähriger stirbt nach Kollision mit Gegenverkehr

Kurz vor 15 Uhr fuhr ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit seinem Pkw auf der Tiefenbacher Straße in Fahrtrichtung Obertiefenbach, als er in einer leichten Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern geriet. Er krachte mit der rechten Längsseite gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 55-Jährigen aus dem Bezirk Weiz.