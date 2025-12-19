Sekunden-Sache! Serienmeister Salzburg siegte

Zum Start des dritten Drittels erlebten die Fans in der Halle wie vor dem Fernseher ein Déjà-vu. Diesmal dauerte es aber 35 Sekunden, ehe Salzburg erneut in Führung ging. Dennis Robertson netzte nach Vorarbeit von Thomas Raffl zum 2:1. Und wieder glichen die Stahlstädter aus: durch Graham Knott (52.). Da war die Scheibe vorbei an Goalie Atte Tolvanen ins Tor gepurzelt. „Das Momentum ist eines der wichtigsten Sachen, die man haben kann“, philosophierte Kapitän Raffl nach der Schlusssirene. Mit einer gewissen Zufriedenheit im Gesicht. Der Routinier hatte nämlich das letzte Wort der Partie gehabt.