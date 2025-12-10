„Er kann nicht ganz ohne Motorsport sein“

Gestern wird publik, dass Helmut Marko im Alter von 82 Jahren in den Rückstand geht. Am Tag danach spricht „Krone“-Redakteur Richie Köck mit Moderator Martin Grasl über den Rücktritt Markos und spekuliert, wie sein Alltag jetzt aussehen könnte. Außerdem blicken wir auf die spannende Formel 1 Saison zurück und liefern einen Ausblick auf 2026.