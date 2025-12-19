Nach Abfahrt & Super-G auch Sieg im Riesentorlauf

„Vroni“ meinte nach ihrem Sieg: „Es war cool, aber auch richtig schwer für mich zu fahren. Ich bin leider ziemlich verkühlt mit Kopfweh und Halsweh, ich wollte aber unbedingt starten. Umso mehr freut es mich, dass wir es nach Hause gebracht haben. Jetzt freue ich mich erstmal auf mein Bett. Sollte es halbwegs gehen, werde ich den Riesentorlauf am Samstag fahren, den Slalom am Sonntag lasse ich aber definitiv aus.“