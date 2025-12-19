Steirerin besuchte „ihre“ Waisenkinder in Ukraine

Dennoch: „Selbst als ich dort war, hat es mindestens einmal am Tag Alarm gegeben. Das heißt, alle müssen sofort in den Schutzraum.“ Pascale Vayer hat nun für die Anschaffung eines Liftes gesorgt – damit auch die Schwerstbehinderten den Keller erreichen ... Und: „Natürlich sind die Kleinen traumatisiert. Sie sind von der Sicherheit Österreichs jetzt in einem Land, wo sie nachts aus dem Bett gerissen werden und in den Keller um ihr Leben rennen müssen. Sie sind verstört.“