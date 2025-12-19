„Russland würde nach Sieg Polen angreifen“

Polens rechtskonservativer Präsident Nawrocki hatte dafür aber mehrfach mehr Dankbarkeit und Entgegenkommen der Ukraine gefordert. „Polen hat uns immer unterstützt, war immer an unserer Seite“, sagte Selenskyj nun. Man sei bereit, die Exhumierung der polnischen Opfer der Wolhynien-Massaker am Ende des Zweiten Weltkriegs zu beschleunigen. Bei den Massakern zwischen 1943 und 1945 ermordeten ukrainische Nationalisten der Aufstandsarmee ungefähr 100.000 Menschen aus Polen. Sie hofften, durch einen Aufstand gegen die deutschen Besatzer und die Beseitigung der Zivilbevölkerung den ukrainischen Anspruch auf das Gebiet zu untermauern.