VW ID.1: Was wir über die Serienversion wissen

„Dieses Auto wird in unserer Fabrik in Palmela in Portugal gebaut“, sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer in Wolfsburg. 2027 soll dort die Produktion des E-Autos anlaufen, das VW zu einem Einstiegspreis um 20.000 Euro anbieten will. Das Werk in Portugal sei eines der kosteneffizientesten in der Gruppe, begründete Schäfer die Entscheidung. Bisher wird dort der VW T-Roc gebaut.