Hoppla! Vorsicht vor dieser Stadion-„Polizistin“

Und weiter: „Uns erreichen derzeit vermehrt Hinweise auf mutmaßlich KI-generierte Social-Media-Profile, die angebliche Kolleginnen der Polizei Hamburg zeigen. Diese Accounts sind nicht echt! Teilweise werden Bilder in Polizeiuniform, teilweise auch sexualisierte oder anzügliche Darstellungen verwendet. Solche Profile schaden dem Ansehen der Polizei Hamburg und verletzen die Persönlichkeitsrechte realer Menschen. Die Polizei Hamburg betreibt keine privaten Instagram-Profile von einzelnen Einsatzkräften!“