Sexy Posing in Uniform

Hoppla! Vorsicht vor dieser Stadion-„Polizistin“

Fußball International
19.12.2025 19:59
(Bild: ZvG)

Aufregung im Nachbarland! Bildhübsche Polizistinnen fluten derzeit mit anzüglichen Motiven die Social Media-Foren in Hamburg. Und das ruft – neben den Medien – sogar die Behörden der Hansestadt auf den Plan . . .

Es wirkt täuschend echt. Die Blondine posiert im HSV-Stadion und lässt sich offenbar im Dienst bereitwillig fotografieren. Auf einem anderen Post hat sie gar Weltmeister Toni Kroos für einen Schnappschuss im Arm, der Text dazu: „Ich hab ihn gefragt, welche Position er als Nächstes spielen will.“

Ungläubiges Staunen in der Community. Wer ist die schöne Beamtin in Uniform?, fragen sich nicht wenige User und habe eine Gaude.

Screenshot
Screenshot(Bild: www.instagram.com/secretsofarix/)

Hamburger Polizei warnt vor Fake-Profilen im Netz
Die Klickzahlen für die lasziven virtuellen Momente von „Sara“ und Co. stiegen so schnell, dass die „Kollegen“ einsgeschritten sind!  „Achtung! Fake-Profile im Umlauf!“, reagierte Hamburgs Polizei postwendend.

Screenshot
Screenshot(Bild: www.instagram.com/secretsofarix/)

Und weiter: „Uns erreichen derzeit vermehrt Hinweise auf mutmaßlich KI-generierte Social-Media-Profile, die angebliche Kolleginnen der Polizei Hamburg zeigen. Diese Accounts sind nicht echt! Teilweise werden Bilder in Polizeiuniform, teilweise auch sexualisierte oder anzügliche Darstellungen verwendet. Solche Profile schaden dem Ansehen der Polizei Hamburg und verletzen die Persönlichkeitsrechte realer Menschen. Die Polizei Hamburg betreibt keine privaten Instagram-Profile von einzelnen Einsatzkräften!“

Der eindringliche Aufruf: „Bitte meldet entsprechende Profile direkt bei der jeweiligen Plattform! Der Missbrauch von KI-Technologie zur Erstellung solcher Inhalte kann rechtliche Folgen haben – vorliegende Inhalte werden durch uns bereits geprüft.Vielen Dank für die Unterstützung!“

Porträt von Markus Krücken
Markus Krücken
Folgen Sie uns auf