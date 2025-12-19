Wie viel Chefs von Post, Verbund & Co. kassieren

Die Spitzengehälter im Überblick

Bei den Einkommen führen die drei Vorstandsmitglieder der börsennotierten Österreichischen Post Walter Oblin, Peter Umundum und Barbara Potisk-Eibensteiner mit jeweils durchschnittlich rund 2,2 Millionen Euro brutto pro Jahr das Feld an. Beim Energieunternehmen Verbund, das auch an der Börse ist, lässt man es sich ebenfalls gut gehen. Michael Strugl – ehemals Landeshauptmannstellvertreter in Oberösterreich – kassiert als Vorstandsvorsitzender ebenso wie seine Kollegen in der Führungsriege jeweils durchschnittlich saftige 1,256.900 brutto im Jahr. Auch bei den Verdiensten des Vorstands bei der ÖBAG (Österreichische Beteiligungs AG) könnte der Bundeskanzler erblassen. Hier geht Alleinvorständin Edith Hlawati mit 741.100 Euro brutto im Jahr nach Hause.