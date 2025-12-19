Anrainer filmte Drama
Welle reißt deutsche Touristin (85) in den Tod
Eine deutsche Touristin ist in Nordspanien ums Leben gekommen, als sie von einer größeren Welle ins Meer gerissen wurde. Ein Anrainer filmte zufällig von seiner Wohnung aus die Tragödie mit.
Das Unglück passierte am Strand A Concheira in dem Küstenort Baiona in Galicien. Die 85-jährige Passagierin eines Kreuzfahrtschiffes ist in dem Video (siehe Posting unten) zu sehen, wie sie am Strand augenscheinlich ein Foto machen will.
Touristin verlor Gleichgewicht
Dann wird sie von einer größeren Welle erfasst, versucht etwas vom Boden aufzuheben, verliert das Gleichgewicht und wird vom zurückströmenden Wasser ins Meer mitgerissen, wie die Zeitungen „La Voz de Galicia“, „Diario de Pontevedra“ und andere spanische Medien übereinstimmend berichten. Sie sei wenig später tot geborgen worden.
Warnung der Behörden
Die Polizei wollte sich zunächst auf Anfrage nicht zu dem Unglück vom Donnerstag äußern. Die Notrufzentrale 112 Galicien bestätigte auf X den Tod einer Frau im Meer, ohne jedoch deren Nationalität zu nennen. Die Küsten Galiciens sind für ihre gerade im Herbst und Winter stürmischen Küsten berühmt. Die Behörden hatten vor stürmischem Wetter gewarnt.
Die Frau habe mit anderen Passagieren den Medienberichten zufolge einen Ausflug zu dem etwa 40 Kilometer weiter südlich gelegenen Baiona gemacht. In dem Video ist jedoch nur eine Person am Strand zu sehen. Um welches Schiff es sich handelte und woher in Deutschland die Verunglückte stammte, war zunächst unbekannt. Erst am Anfang des Monats waren auf der Kanareninsel Teneriffa vier Menschen ums Leben gekommen, die von gewaltigen Wellen ins Meer gespült worden waren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.