Renault-Konzern entkommt endlich dem Schrottniveau

Die US-Ratingagentur S&P Global Ratings stufte die langfristige Kreditwürdigkeit von Renault auf BBB- hinauf. Grundlage der Einschätzung sei, dass es Renault dank Verbesserungen in seinem Modellangebot und bei den Kosten in den vergangenen Jahren trotz schwieriger Bedingungen auf dem europäischen Markt gelingen dürfte, ausreichend Geld zu erwirtschaften.