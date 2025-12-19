Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach fünf Jahren

Renault-Konzern entkommt endlich dem Schrottniveau

Motor
19.12.2025 17:56
(Bild: AFP/THOMAS SAMSON)

Renault entkommt zum ersten Mal seit fünf Jahren dem Schrottniveau. Dabei geht es nicht um die Qualität der Autos, sondern um die Kreditwürdigkeit des Unternehmens.

0 Kommentare

Die US-Ratingagentur S&P Global Ratings stufte die langfristige Kreditwürdigkeit von Renault auf BBB- hinauf. Grundlage der Einschätzung sei, dass es Renault dank Verbesserungen in seinem Modellangebot und bei den Kosten in den vergangenen Jahren trotz schwieriger Bedingungen auf dem europäischen Markt gelingen dürfte, ausreichend Geld zu erwirtschaften.

„Schrottniveau“ (Junk-Status) ...

... bei der Kreditwürdigkeit bedeutet eine Einstufung unterhalb von Investment Grade (z.B. unter BB+ bei S&P), was auf ein hohes Ausfallrisiko hinweist; Unternehmen mit diesem Rating müssen höhere Zinsen zahlen, um Investoren zu gewinnen.

Das Angebot unterschiedlicher Antriebsvarianten stelle ein stabiles Volumen sicher, obwohl die Elektrifizierung in den einzelnen Ländern unterschiedlich rasch vorankomme, hieß es weiter. 

Lesen Sie auch:
„Ich schau dir in die Augen, Kleiner.“ Stephan Schätzl bei der Vorstellung des neuen Renault ...
Erstaunlich hochwertig
Renault Twingo: Herz schlägt hoch, der Preis tief
10.11.2025
Retro-Charmeur
Renault 4: Wie sehr elektrisiert er wirklich?
15.10.2025
High-Tech-Laster
Neuer Trafic ist Renaults modernster Stromer!
18.11.2025
Günstig gegen China
Ford bringt bald Billigstromer auf Renault-Basis
09.12.2025

Renault werde wohl Umsatzrenditen von ungefähr sechs Prozent einfahren. Der französische Autobauer war im April 2020 auf Schrottniveau herabgestuft worden, nachdem sich die finanzielle Lage nach dem Fall des ehemaligen Konzernchefs Carlos Ghosn eingetrübt hatte.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Rückblick auf Formel 1
„Er kann nicht ganz ohne Motorsport sein“
Sparsam und spritzig
Mercedes CLA: Echt der versprochene große Wurf?
Münchner Meilenstein
BMW iX3: Herausragend – aber auch gut im Umgang?
Überraschung inklusive
Porsche Cayenne: Top-Performance in jeder Hinsicht
Bentley inszeniert den Continental GT Supersports mit leichtem Höllen-Anklang – passend zur ...
Teufelszeug
So macht Bentley den Continental GT zum Sportler
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
210.238 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
164.844 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
116.183 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Motor
Billiger wird‘s nicht
Was sich für Autofahrer im neuen Jahr alles ändert
Nach fünf Jahren
Renault-Konzern entkommt endlich dem Schrottniveau
Trotz EU-Plänen
VW verabschiedet sich von Verbrenner-Kleinwagen!
Für Normalos eh egal?
Fragen und Antworten zum EU-Verbrenner-Aus-Aus
Einheitszellen
VWs Batterie-Gigafabrik in Deutschland gestartet

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf