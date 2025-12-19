Heiratsantrag während Putins Pressekonferenz

Ungefähr eine Stunde später unterbrachen die Moderatorinnen und Moderatoren dann Putin, um ihm die Botschaft zu überbringen. Oletschka hatte Ja gesagt. Erneut brach Applaus im Publikum aus, Putin wurde kurzerhand zur Hochzeit eingeladen. Darauf ging der russische Machthaber zwar nicht ein, aber er bot an, eine Sammelaktion zu organisieren. „Jetzt werden wir den Hut herumgehen lassen und zumindest genug für die Hochzeit sammeln“, sagte er.