Geldspende folgte
Heiratsantrag während Putins Pressekonferenz
Nicht unter den glitzernden Lichtern des Eiffelturms oder bei einem romantischen Abendessen, sondern vor laufenden Kameras: Ein russischer Journalist hat am Freitag die Jahrespressekonferenz des Präsidenten Wladimir Putin genutzt, um seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen.
Kirill Baschanow hielt in der live im TV übertragenen Veranstaltung ein Plakat mit den Worten „Ich will heiraten“ hoch. „Ich weiß, dass meine Freundin gerade die Pressekonferenz verfolgt. Oletschka, heirate mich“, sagte er und erntete Applaus von den umstehenden Journalistinnen und Journalisten. Anschließend stellte Baschanow noch eine Frage zu den hohen Lebenshaltungskosten in Russland, wobei die Anwesenden dem Kreml größtenteils nahestehen.
Ungefähr eine Stunde später unterbrachen die Moderatorinnen und Moderatoren dann Putin, um ihm die Botschaft zu überbringen. Oletschka hatte Ja gesagt. Erneut brach Applaus im Publikum aus, Putin wurde kurzerhand zur Hochzeit eingeladen. Darauf ging der russische Machthaber zwar nicht ein, aber er bot an, eine Sammelaktion zu organisieren. „Jetzt werden wir den Hut herumgehen lassen und zumindest genug für die Hochzeit sammeln“, sagte er.
Das waren die Themen der Konferenz
Im Saal des Veranstaltungszentrums Gostinny Dwor in Moskau versuchten die Zuschauerinnen und Zuschauer, wie üblich, auch mit Rufen und Plakaten die Aufmerksamkeit von Putins Pressesprecher Dmitri Peskow zu erlangen, um ihre Fragen stellen zu können. Die wohl ausgefallenste war, ob der Komet 3I/Atlas eine Gefahr sei.
Die wichtigsten Themen der Konferenz waren die Friedensverhandlungen in den USA und die Vermittlung von US-Präsident Donald Trump, der Kriegsverlauf und die jüngste Entscheidung der EU, eingefrorene russische Vermögenswerte für die Finanzierung der Ukraine zu nutzen. Üblicherweise dauert die Veranstaltung sehr lange, im vergangenen Jahr waren es viereinhalb Stunden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.