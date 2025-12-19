Vorteilswelt
Kurz unachtsam

Autos touchiert – vierter Wagen prallt gegen alle

Kärnten
19.12.2025 20:04
Drei Verletzte waren nach einem Unfall in Villach zu versorgen. (Symbolfoto)
Drei Verletzte waren nach einem Unfall in Villach zu versorgen. (Symbolfoto)(Bild: Christof Birbaumer)

Ein paar Gedanken oder die Suche im Handschuhfach: Es braucht nicht viel, und schon ist man abgelenkt, verreißt den Wagen ein wenig und findet sich auf der Gegenfahrbahn. Ähnlich ging es einem Oberkärntner. Am Ende waren vier Wagen beschädigt, drei Menschen verletzt.

Eine kurze Unachtsamkeit dürfte, so die Polizei nach Auskunft des Lenkers, am Freitagnachmittag einen Unfall ausgelöst haben: Ein 55 Jahre alter Pkw-Lenker aus dem Bezirk Spittal geriet auf der B 100 im Bereich Villach im Wagen über die Sperrlinie und touchierte zuerst den entgegenkommenden Pkw eines 73 Jahre alten Mannes aus Tirol und danach das Auto einer 69-jährigen Frau aus dem Bezirk Villach-Land. Ein nachfolgender Pkw-Lenker aus dem Bezirk Villach Land konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß noch gegen die verunfallten Autos.

Bei diesem Verkehrsunfall wurden drei Personen leicht verletzt; sie wurden von der Rettung in das LKH Villach gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Im Einsatz standen auch rund 30 Kräfte der umliegenden Feuerwehren.

Mit Auto in den Straßengraben: Lenker war alkoholisiert
Ebenfalls am Freitag kam es in Völkermarkt zu einem Verkehrsunfall: Ein 74 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Völkermarkt kam am Abend mit seinem Auto auf der B 82 in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte im Wagen in den Straßengraben. Der Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und musste von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Ein Alkotest verlief positiv. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden.

Im Auto in den Schwarzach-Bach gestürzt
In Hopfgarten in Defereggen in Osttirol stürzte ein 70-jähriger Autolenker rund 35 Meter fast senkrecht in die Schwarzach! Der Unfall war in der Nähe einer Brücke geschehen. Der 70-jährige Lenker hatte großes Glück und wurde laut Polizei nur leicht verletzt. Allerdings ist die betreffende Stelle sehr schwer zugänglich, weshalb der Mann Hilfe benötigte.

Mehrere Feuerwehren, Rettung, Berg- und Wasserrettung wurden alarmiert, der Unfalllenker konnte schließlich mittels Drehleiter gerettet werden. Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus Lienz.

Der Wagen blieb vorerst im Bachbett, die Bergung erfolgt laut Polizei in den kommenden Tagen.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Kärnten

