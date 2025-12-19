Autos touchiert – vierter Wagen prallt gegen alle

Mit Auto in den Straßengraben: Lenker war alkoholisiert

Ebenfalls am Freitag kam es in Völkermarkt zu einem Verkehrsunfall: Ein 74 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Völkermarkt kam am Abend mit seinem Auto auf der B 82 in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte im Wagen in den Straßengraben. Der Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und musste von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Ein Alkotest verlief positiv. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden.