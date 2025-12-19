UNO sieht keine Hinweise auf Hisbollah-Aufrüstung

Die Blauhelme seien täglich vor Ort, um die Situation zu überwachen, sagte UNIFIL-Sprecherin Kandice Ardiel am Freitag. Vor und während des Kriegs zwischen Israels Militär und der Hisbollah hatten sie militärische Aktivitäten beobachtet und gemeldet. Bisher habe man fast 400 Waffenlager und Infrastrukturanlagen entdeckt, sagte Ardiel. Sie seien der staatlichen Armee übergeben worden. Die Beobachtermission finde weiterhin verlassene Waffenlager. Hinweise auf neue Waffen oder neue militärische Infrastruktur gebe es jedoch nicht, stellte die Sprecherin klar.