Eltern und Kinder retten sich aus brennendem Haus

Gegen 14 Uhr bemerkte die 37-jährige Ehefrau Rauchgeruch, woraufhin ihr Mann nachschauen ging. Schließlich entdeckte der 41-Jährige, dass dichter Rauch aus dem Keller aufstieg, der Brand kam offenbar aus einem Abstellraum neben der Garage. Der Vater versuchte noch, ihn mit einem Feuerlöscher zu löschen, scheiterte aber wegen der rasch zunehmenden Rauchentwicklung. Die Eltern verließen daraufhin mit ihren beiden Söhnen das Gebäude.