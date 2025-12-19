Vorteilswelt
Vater im Krankenhaus

Eltern und Kinder retten sich aus brennendem Haus

Tirol
19.12.2025 22:11
Ein Löschversuch mittels Feuerlöscher schlug fehl – die Feuerwehr musste mit Atemschutz ...
Ein Löschversuch mittels Feuerlöscher schlug fehl – die Feuerwehr musste mit Atemschutz anrücken.(Bild: Zeitungsfoto.at)

Schock für eine Familie mit zwei kleinen Kindern am Freitagnachmittag in Inzing (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land). Aus dem Keller ihrer Doppelhaushälfte quoll plötzlich dichter Rauch. Die Mutter (37) und die beiden Söhne im Alter von drei und sechs Jahren schafften es unversehrt ins Freie, der 41-jährige Vater erlitt bei einem Löschversuch eine Rauchgasvergiftung.

0 Kommentare

Gegen 14 Uhr bemerkte die 37-jährige Ehefrau Rauchgeruch, woraufhin ihr Mann nachschauen ging. Schließlich entdeckte der 41-Jährige, dass dichter Rauch aus dem Keller aufstieg, der Brand kam offenbar aus einem Abstellraum neben der Garage. Der Vater versuchte noch, ihn mit einem Feuerlöscher zu löschen, scheiterte aber wegen der rasch zunehmenden Rauchentwicklung. Die Eltern verließen daraufhin mit ihren beiden Söhnen das Gebäude. 

Brand rasch gelöscht, Haus beschädigt
Die Feuerwehren von Inzing und Zirl rückten mit rund 45 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen an. Innerhalb kurzer Zeit konnten sie den Brand unter Kontrolle bringen. Laut Polizei brach er vermutlich durch ein offenes Kaminrohr im Abstellraum aus. 

Zitat Icon

Als wahrscheinliche Brandursache gilt ein offenes Kaminrohr im Abstellraum.

Die Polizei in einer Aussendung

Der 41-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung von der Rettung ins Krankenhaus Hall gebracht. Am Wohnhaus der Familie entstand erheblicher Sachschaden. 

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Tirol

