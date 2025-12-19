Frau in den USA nach 42 Jahren wieder gefunden

Wiedersehen mit Vater

Die Tochter erfuhr erst im November von der Polizei, dass sie unter einer falschen Identität gelebt hatte, und eine vermisste Person ist. „Du bist nicht die, die du glaubst zu sein“, hätten sie ihr gesagt. Mehr als 40 Jahre nach dem Verschwinden kam es dann zum Wiedersehen mit dem Vater. „Sie war immer in unserem Herzen. Ich kann diesen Moment nicht beschreiben, als ich nach Hause kam und meine Tochter wieder in die Arme schließen konnte“, sagte der überglückliche Vater der heute 46-Jährigen.