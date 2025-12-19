Als Kind entführt
Frau in den USA nach 42 Jahren wieder gefunden
In dem US-Bundesstaat Kentucky war ein Mädchen in den 1980er-Jahren von ihrer Mutter entführt worden. Nun tauchte sie als 46-jährige Frau wieder auf. Sie hatte jahrzehntelang unter einer falschen Identität in einem anderen US-Bundesstaat gelebt – ohne selbst davon zu wissen ...
Das berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf das Sheriffbüro Jefferson County. Der Vater hatte nach dem Verschwinden des Mädchens 1983 angegeben, dass seine Frau die Tochter nach Georgia mitgenommen habe, um dort einen neuen Job anzutreten. Doch als er dort ankam, seien die beiden verschwunden gewesen. Daraufhin folgte eine US-weite Suchaktion, die aber ohne Erfolg blieb.
Erst kürzlich kamen die Ermittlerinnen und Ermittler auf die Spur der Mutter – und zwar durch einen Hinweis auf der gemeinnützigen Plattform „Crime Stoppers“, dass sie in diesem Jahr im US-Bundesstaat in Florida gesehen worden war. Man habe dann Daten abgeglichen, inklusive einer Analyse mit der DNA der Schwester der Mutter.
Hier sehen Sie ein Posting zu dem Vorfall:
Wiedersehen mit Vater
Die Tochter erfuhr erst im November von der Polizei, dass sie unter einer falschen Identität gelebt hatte, und eine vermisste Person ist. „Du bist nicht die, die du glaubst zu sein“, hätten sie ihr gesagt. Mehr als 40 Jahre nach dem Verschwinden kam es dann zum Wiedersehen mit dem Vater. „Sie war immer in unserem Herzen. Ich kann diesen Moment nicht beschreiben, als ich nach Hause kam und meine Tochter wieder in die Arme schließen konnte“, sagte der überglückliche Vater der heute 46-Jährigen.
„Die Ermittler ließen die Spur nicht ruhen. Ihre Arbeit – und der Mut eines Hinweisgebers bei Crime Stoppers – haben eine Tochter nach vier Jahrzehnten wieder zu ihrer Familie zurückgebracht“, sagte Steve Healey vom Sheriffbüro. Es sei ein „außergewöhnlicher Fall“, der in der gesamten Laufbahn eines Polizeibeamten nur einmal vorkomme.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.