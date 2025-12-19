Onlinehändler Shein entgeht Sperre in Frankreich

Kritik an dem Urteil kam am Freitag unter anderem von der NGO Greenpeace und den österreichischen Grünen. „Der Fall Shein zeigt, wohin es führt, wenn sich Online-Plattformen ihrer Verantwortung entziehen: Gefährliche, teils illegale Produkte gelangen unkontrolliert nach Europa und am Ende tragen Konsumentinnen und Konsumenten das Risiko (...)“, sagte Madeleine Drescher von Greenpeace Österreich in einer Aussendung. „Dieses Urteil belegt nicht, dass alles in Ordnung ist, sondern, dass nationale Instrumente nicht mehr ausreichen. Die EU muss ihre Instrumente zum Schutz ihres Binnenmarkts endlich nützen“, sagte Alma Zadić, Konsumentenschutzsprecherin der Grünen.