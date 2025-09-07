VW ID. Cross: ID. Polo im SUV-Format – Bestseller?

Update für den Baukasten

Technische Basis ist der Elektrobaukasten MEB. Erwähnt wird, dass dieser dank verschiedener Neuerungen künftig zum MEB+ weiterentwickelt wird. VW spricht unter anderem von neuer Software und Funktionserweiterungen vieler Systeme. Beim Cross soll der Frontantrieb 155 kW/211 PS leisten und den Fünftürer auf bis zu 175 km/h beschleunigen. Zu Batteriegrößen macht VW keine Angaben, stellt aber bis zu 420 Kilometer Reichweite in Aussicht. Wahrscheinlich dürfte es sich beim größten Format um einen 58 kWh großen Akku handeln, den VW bereits für den mittlerweile in ID. Polo umgetauften ID.2all angekündigt hat.