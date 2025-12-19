Opernstar überrascht ++ VIPs bei „Avatar“-Premiere

„Avatar 3“ begeistert: Zahlreiche Promis ließen sich das Spektakel rund um die Premiere nicht entgehen! Außerdem: Elīna Garanča und 650 Kinder sorgten im Wiener Konzerthaus für Gänsehaut – aber auch ihre neue Optik sorgte für Aufsehen! Und Jazz Gitti? Sie beweist Herz und Humor. All das und mehr zeigt Ihnen Sasa Schwarzjirg diese Woche in Adabei Prime.