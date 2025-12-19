Knie verletzt! Saisonende für Riesentorlauf-Star

LIVE: Borussia Dortmund gegen Gladbach!
Deutsche-Liga-Ticker
Technik-Spezialist Alexander Steen Olsen, dreifacher Gewinner im alpinen Ski-Weltcup, muss die Saison vorzeitig beenden!
Das teilte der 24-jährige Norweger am Freitag auf Instagram mit.
„Es war eine extrem schwierige Entscheidung!“
Eine hartnäckige Knieverletzung habe eine Operation unumgänglich gemacht, und dieser habe er sich kürzlich unterzogen.
Ab sofort werde er sich auf die Rehabilitation konzentrieren. „Es war eine extrem schwierige Entscheidung, speziell vor Olympia“, schrieb Olsen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.