Fragen und Antworten zum EU-Verbrenner-Aus-Aus

Welche Verbrenner dürften nach 2035 noch verkauft werden?

Die EU-Kommission spricht explizit von allen aktuell gängigen Varianten: „Plug-in-Hybride, Range Extender, Mild-Hybride und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor“. Der Hebel der Regulation ist auch kein technischer, sondern er läuft über den CO2-Ausstoß. Dürfen die in der EU verkauften Neuwagen jedes Herstellers nach aktuellem Stand ab 2035 gar kein CO2 mehr ausstoßen, darf nach den neuen Plänen zumindest ein Teil weiterhin Klimagase in die Luft pusten. Anstelle der 100-prozentigen Reduzierung ist auf Flottenebene nur noch eine 90-prozentige nötig, die Differenz soll in der Gesamt-Klimabilanz der Branche durch die Verwendung von grünem Stahl und synthetischem Sprit ausgeglichen werden. Wie das genau funktionieren soll und bilanziell gerechnet wird, ist allerdings noch vollkommen offen.