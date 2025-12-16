VW ID.Polo: 25.000-€-Stromer erfindet ID-Reihe neu

Vier Motoren, zwei Akkus, bis zu 450 km Reichweite

Zum Start gibt’s drei Leistungsstufen mit 116, 135 und 211 PS, später folgt der ID. Polo GTI mit 226 PS. Die kleineren Varianten fahren mit einem 37-kWh-LFP-Akku, die stärkeren mit einer neuen NMC-Batterie, die netto 52 kWh speichert. Die sogenannte PowerCo Einheitszelle des Volkswagen-Konzerns setzt auf die Cell-to-Pack-Technologie, bei der die Zellen ohne den Zwischenschritt über Modulgehäuse direkt zu einem Batteriepack zusammengeführt werden. Das reduziert Preis, Bauraum sowie Gewicht und erhöht zugleich die Energiedichte um rund 10 Prozent. Der Vorteil: ein Plus an Reichweite. Konkret: bis zu 450 Kilometer. Laden lässt sie sich mit bis zu 130 kW an der Schnellladesäule.