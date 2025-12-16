Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tradition verdichtet

VW ID.Polo: 25.000-€-Stromer erfindet ID-Reihe neu

Motor
16.12.2025 07:53
(Bild: Volkswagen)

Gut fünfzig Jahre nach dem ersten Polo will Volkswagen die Geschichte neu schreiben – elektrisch, digital und mit einem vertrauten Namen. Mit einem Basispreis von 25.000 Euro soll der neue ID. Polo Elektromobilität leistbar machen und dabei so alltagstauglich sein wie das Original von einst.

0 Kommentare

Er war jahrzehntelang das Auto für Millionen – jetzt wird er zum Auto für die neue Zeit: Der Volkswagen Polo kehrt zurück, diesmal als ID. Polo, voll elektrisch und mit ehrgeiziger Mission. Der Name des Showcars – ID. 2all – verschwindet. Noch in der Erprobung, aber schon fast serienreif, dreht der kleine Stromer derzeit auf der ganzen Welt seine letzten Testkilometer. Die Premiere ist für Frühjahr 2026 angekündigt.

„Der ID. Polo ist der Beginn einer neuen Generation Volkswagen“, sagt Markenchef Thomas Schäfer. Und er meint das wörtlich: neues Design, neue Plattform, neuer Antrieb – und endlich wieder ein Name, den jeder kennt.

Mehr Platz, weniger Verbrauch
Der E-Polo basiert auf der überarbeiteten MEB+-Plattform und setzt auf Frontantrieb statt der bisher ID-typischen Heckantriebs-Konfiguration. Das bringt mehr Platz im Innenraum und spart Bauteile, Gewicht und Kosten.

(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)

Mit 4,05 Metern Länge bleibt der ID. Polo in etwa so kompakt wie der klassische Polo, bietet aber 19 Millimeter mehr Innenraum und einen deutlich gewachsenen Kofferraum: 435 bis 1243 Liter statt bisher 351 bis 1125 - ein echtes Plus für den Alltag.

Der Kofferraum ist für Kleinwagenverhältnisse riesig.
Der Kofferraum ist für Kleinwagenverhältnisse riesig.(Bild: Volkswagen)

Vier Motoren, zwei Akkus, bis zu 450 km Reichweite
Zum Start gibt’s drei Leistungsstufen mit 116, 135 und 211 PS, später folgt der ID. Polo GTI mit 226 PS. Die kleineren Varianten fahren mit einem 37-kWh-LFP-Akku, die stärkeren mit einer neuen NMC-Batterie, die netto 52 kWh speichert. Die sogenannte PowerCo Einheitszelle des Volkswagen-Konzerns setzt auf die Cell-to-Pack-Technologie, bei der die Zellen ohne den Zwischenschritt über Modulgehäuse direkt zu einem Batteriepack zusammengeführt werden. Das reduziert Preis, Bauraum sowie Gewicht und erhöht zugleich die Energiedichte um rund 10 Prozent. Der Vorteil: ein Plus an Reichweite. Konkret: bis zu 450 Kilometer. Laden lässt sie sich mit bis zu 130 kW an der Schnellladesäule.

(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)

Der ID. Polo wird das zweite Fahrzeug aus dem VW-Konzern mit dieser Batterie sein. Als Erster kommt im Frühjahr der Cupra Raval.

Digital und clever
Innen zeigt sich der neue Stromer klar und modern – die Designlinie nennt VW „Pure Positive“. Großes Zentraldisplay, überarbeitete Sprachsteuerung, OTA-Updates und ein weiterentwickelter „Travel Assist“ mit Ampel-Erkennung machen den ID. Polo zum Hightech-Kleinwagen. Auch der Platz für fünf Personen bleibt, diesmal aber mit völlig ebener Kabine und extra Beinfreiheit im Fond.

Lesen Sie auch:
Befreiungsschlag?
VW ID.2: So wird‘s was mit dem Haben-Wollen!
29.04.2024
Neue Namen für Stromer
Klassiker leben auf: VW stampft ID.3 & Co ein
03.09.2025

Europa-Projekt mit spanischem Akzent
Entwickelt wurde der E-Polo gemeinsam von Volkswagen, Seat und Cupra. Gebaut wird er im spanischen Werk Martorell, wo auch der Cupra Born vom Band läuft. Das soll Synergien schaffen und die Preise drücken – ein entscheidender Punkt in dieser Klasse.

Volkswagen spricht vom „Demokratisieren von Innovationen“. Soll heißen: Die Technik, die heute in teuren ID-Modellen steckt, zieht nun in ein Auto ein, das sich Normalverdiener leisten können.

Porträt von Stephan Schätzl
Stephan Schätzl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Rückblick auf Formel 1
„Er kann nicht ganz ohne Motorsport sein“
Sparsam und spritzig
Mercedes CLA: Echt der versprochene große Wurf?
Münchner Meilenstein
BMW iX3: Herausragend – aber auch gut im Umgang?
Überraschung inklusive
Porsche Cayenne: Top-Performance in jeder Hinsicht
Bentley inszeniert den Continental GT Supersports mit leichtem Höllen-Anklang – passend zur ...
Teufelszeug
So macht Bentley den Continental GT zum Sportler
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
309.792 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
126.649 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
111.562 mal gelesen
Mehr Motor
Tradition verdichtet
VW ID.Polo: 25.000-€-Stromer erfindet ID-Reihe neu
Krone Plus Logo
Verbrenner-Aus kippt
„Das gibt der Autoindustrie mehr Luft zum Atmen“
Günstige Zweiräder
Förderung für E-Mopeds und E-Motorräder verlängert
Technik erklärt
Wie funktioniert die variable Ventilsteuerung?
„Krone“-Motor-Podcast
Peugeot e5008: Was der Siebensitzer wirklich kann

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf