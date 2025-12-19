Abstürze: senkrecht in Bach, betrunken über Hang

Beinahe zeitgleich sind in unterschiedlichen Teilen Tirols am Freitagabend zwei Autos abgestürzt. In Hopfgarten in Defereggen stürzte ein 70-Jähriger rund 35 Meter fast senkrecht in die Schwarzach, er hatte großes Glück. In Namlos stürzte ein Pkw einen steilen Abhang hinab, der Lenker (40) war stark betrunken.
Zu dem Unfall im Osttiroler Hopfgarten kam es laut Meldung der Leitstelle gegen 17.30 Uhr. Ein Auto war rund 35 Meter tief in die Schwarzach gestürzt und im Wasser zu liegen gekommen. Der 70-jährige Lenker gab als Grund Sekundenschlaf an, weshalb sein Auto die Leitschiene entlanggeschlittert, abgehoben und in den Fluss gefallen sein dürfte. Er hatte großes Glück und wurde laut Polizei nur leicht am Kopf verletzt. Allerdings ist die betreffende Stelle sehr schwer zugänglich, weshalb der Mann Hilfe benötigte.
Durch den ausgelösten E-Call des Fahrzeugs und einen nachfolgenden PKW-Lenker wurde die Rettungskette in Gang gesetzt.
Die Polizei in einer Aussendung
Mehrere Feuerwehren, Rettung, Berg- und Wasserrettung wurden alarmiert, der Unfalllenker konnte schließlich mittels Drehleiter gerettet werden. Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus Lienz.
Der Wagen blieb vorerst im Bachbett, die Bergung erfolgt laut Polizei in den kommenden Tagen.
Hubschrauber im Bezirk Reutte im Einsatz
Eine Stunde zuvor ereignete sich im Außerfern ein ähnlich schlimmer Unfall. In Namlos kam ein 40-jähriger Einheimischer mit seinem Pickup links von einer Gemeindestraße ab und stürzte einen Hang hinab. Der Wagen überschlug sich und landete schließlich auf einer Straße.
Der Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades per Hubschrauber ins Krankenhaus Reutte geflogen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann stark alkoholisiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.