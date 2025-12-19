Abstürze: senkrecht in Bach, betrunken über Hang

Zu dem Unfall im Osttiroler Hopfgarten kam es laut Meldung der Leitstelle gegen 17.30 Uhr. Ein Auto war rund 35 Meter tief in die Schwarzach gestürzt und im Wasser zu liegen gekommen. Der 70-jährige Lenker gab als Grund Sekundenschlaf an, weshalb sein Auto die Leitschiene entlanggeschlittert, abgehoben und in den Fluss gefallen sein dürfte. Er hatte großes Glück und wurde laut Polizei nur leicht am Kopf verletzt. Allerdings ist die betreffende Stelle sehr schwer zugänglich, weshalb der Mann Hilfe benötigte.