Dreifacher Major-Sieger Wawrinka beendet Karriere!

LIVE: Borussia Dortmund gegen Gladbach!
Deutsche-Liga-Ticker
Der dreifache Tennis-Major-Sieger Stan Wawrinka beendet seine Karriere Ende 2026!
Das erklärte der 40-jährige Schweizer am Freitag auf X.
In einer Ära mit den Giganten Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic gelang Wawrinka das fast Unmögliche: Er holte die Australian Open 2014, gewann in Paris 2015 und bei den US Open 2016.
In der Weltrangliste kletterte er bis auf Platz drei, insgesamt gewann Wawrinka 16 ATP-Turniere, das letzte davon im Mai 2017.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.