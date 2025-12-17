VWs Batterie-Gigafabrik in Deutschland gestartet

Erstmals zum Einsatz kommen sollen die Zellen aus Salzgitter bei den neuen Elektro-Kleinwagen VW ID. Polo und Cupra Raval, die 2026 in Spanien anlaufen sollen. Dorthin werden nun auch die ersten Zellen geliefert. „Dort gehen sie für finale Tests in die Fahrzeuge“, sagt Technikvorstand Thomas Schmall. „Der eigentliche Hochlauf der Produktion in Salzgitter erfolgt dann im nächsten Jahr, parallel zum Hochlauf der Fahrzeuge in Spanien.“