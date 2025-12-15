Wer war Rob Reiners Frau Michele Singer Reiner?

Liebe begann am Film-Set

Singer Reiner begann ihre Karriere als Fotografin und arbeitete unter anderem an den „MysteryDisc“-Videospielen sowie am Thriller „Misery“, den ihr Mann inszenierte. Später stand sie selbst vor der Kamera, etwa in Nora Ephrons Weihnachtskomödie „Mixed Nuts“. Als Produzentin verantwortete sie mehrere Filme ihres Mannes, darunter „Shock and Awe“ sowie Spinal „Tap II: The End Continues“, das erst in diesem Jahr veröffentlicht wurde. Für die Dokumentation „Albert Brooks: Defending My Life“, die sie produzierte und Rob Reiner inszenierte, erhielt sie eine Emmy-Nominierung. Zudem produzierte sie „God & Country“, eine viel beachtete Dokumentation über christlichen Nationalismus in den USA.