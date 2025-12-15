Vorteilswelt
Mord erschüttert L.A.

Wer war Rob Reiners Frau Michele Singer Reiner?

Society International
15.12.2025 12:42
Rob und Michele Singer Reiner waren seit 1989 verheiratet. Sie lernten sich am Set des Films ...
Rob und Michele Singer Reiner waren seit 1989 verheiratet. Sie lernten sich am Set des Films „Harry und Sally“ kennen.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman)

Hollywood trauert auch um Michele Singer Reiner, die am Sonntag gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Ausnahme-Regisseur Rob Reiner in Los Angeles ermordet wurde. Wer war sie?

Die Produzentin, Schauspielerin und Fotografin war über drei Jahrzehnte hinweg nicht nur Partnerin des gefeierten Regisseurs, sondern auch kreative Weggefährtin bei vielen seiner bekanntesten Projekte.

Liebe begann am Film-Set
Singer Reiner begann ihre Karriere als Fotografin und arbeitete unter anderem an den „MysteryDisc“-Videospielen sowie am Thriller „Misery“, den ihr Mann inszenierte. Später stand sie selbst vor der Kamera, etwa in Nora Ephrons Weihnachtskomödie „Mixed Nuts“. Als Produzentin verantwortete sie mehrere Filme ihres Mannes, darunter „Shock and Awe“ sowie Spinal „Tap II: The End Continues“, das erst in diesem Jahr veröffentlicht wurde. Für die Dokumentation „Albert Brooks: Defending My Life“, die sie produzierte und Rob Reiner inszenierte, erhielt sie eine Emmy-Nominierung. Zudem produzierte sie „God & Country“, eine viel beachtete Dokumentation über christlichen Nationalismus in den USA.

Ihre Liebesgeschichte mit Rob Reiner begann am Set der Kultkomödie „Harry und Sally“. Ursprünglich sollte der Film mit einer Trennung enden, doch die Begegnung mit Michele inspirierte Reiner zu einem Happy End. 1989, im Jahr der Filmpremiere, heirateten die beiden und bekamen drei Kinder: Jake, Nick und Romy. In Interviews betonte Reiner später, dass die Basis ihrer langen Ehe die enge Freundschaft und gegenseitige Wertschätzung gewesen sei.

Michele war Rob Reiners „Flamme“
Abseits ihrer Arbeit in Hollywood engagierten sich Michele und Rob Reiner leidenschaftlich für gesellschaftliche Themen. Gemeinsam gründeten sie die American Foundation for Equal Rights, die gegen das Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen in Kalifornien kämpfte. Auch die Förderung frühkindlicher Entwicklung gehörte zu ihren zentralen Anliegen. Rob Reiner erklärte einmal, dass seine politische Arbeit maßgeblich von Michele inspiriert wurde: „Ich kann ehrlich sagen, der Grund, warum ich so viele Dinge im politischen Bereich getan habe, liegt größtenteils an ihr. Sie ist mein Bunsenbrenner, der die Flamme in meinem Hintern entzündet.“

Mit Michele Singer Reiner verliert Hollywood eine vielseitige Künstlerin, eine engagierte Aktivistin und eine Frau, deren Einfluss weit über die Leinwand hinausreichte.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
