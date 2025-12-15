Vorteilswelt
Eltern erstochen?

Mordverdacht gegen Rob Reiners Sohn Nick

Society International
15.12.2025 11:09
Nick Reiner im Jahr 2009 mit seinem Vater Rob Reiner – der mittlerweile 32-Jährige steht unter ...
Nick Reiner im Jahr 2009 mit seinem Vater Rob Reiner – der mittlerweile 32-Jährige steht unter dringendem Mordverdacht.(Bild: Viennareport)

Erschütternde Nachrichten aus Hollywood: Der vielfach ausgezeichnete Regisseur, Produzent und Schauspieler Rob Reiner (78) sowie seine Ehefrau Michele Singer Reiner (68) wurden leblos in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Beide sollen erstochen worden sein. Unter Mordverdacht steht ihr Sohn Nick. Was man bisher weiß!

0 Kommentare

Nach Informationen des US-Magazins „People“, die sich auf familiennahe Quellen berufen, soll der gemeinsame Sohn des Paares, Nick Reiner (32), der mutmaßliche Täter sein. Die Feuerwehr von Los Angeles (LAFD) wurde gegen 15:30 Uhr zu einem medizinischen Notfall gerufen und entdeckte die beiden Opfer leblos im Haus.

„Person von Interesse“
Obwohl die Polizei die Identität des Verdächtigen bislang nicht offiziell bestätigt hat, steht Nick Reiner im Mittelpunkt der Ermittlungen und wird „als Person von Interesse“ verhört. Er wurde von der Polizei lebend angetroffen und wird derzeit befragt. Eine Verhaftung wurde zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht gemeldet.

Michele und Rob Reiner hatten drei gemeinsame Kinder Jake, Romy und Nick (ganz links)
Michele und Rob Reiner hatten drei gemeinsame Kinder Jake, Romy und Nick (ganz links)(Bild: Viennareport)

Drogenabhängigkeit und Obdachlosigkeit
Die tragische Familiengeschichte des Sohnes ist seit Jahren bekannt: 2016 schrieb er ein teilweise autobiografisches Drehbuch mit dem Titel „Being Charlie“, das sein Vater als Regisseur verfilmte. Dem Magazin „People“ verriet Nick Reiner bei einem Interview zum Film, dass er bereits mit 15 das erste Mal in der Entzugsklinik und wegen seiner Drogenabhängig öfter auf der Straße gelandet war.

„Ich war obdachlos in Maine, ich war obdachlos in New Jersey und ich war obdachlos in Texas“, erinnerte sich Nick. „Ich verbrachte Nächte auf der Straße, mehrere Wochen lang. Es hat keinen Spaß gemacht.“

17 Mal im Drogenentzug
Nick enthüllte bis 2013 weitere 17 Mal auf Entzug gewesen zu sein. Er sagte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von „Being Charlie“, dass er hoffe, von Drogen fernzubleiben, um niemals wieder obdachlos zu werden. „Als ich da draußen war, hätte ich sterben können. Es ist alles Glück. Du würfelst und hoffst, dass du es schaffst.“

Rob Reiner posiert mit seiner Familie bei der 41. jährlichen Chaplin Award Gala in der Avery ...
Rob Reiner posiert mit seiner Familie bei der 41. jährlichen Chaplin Award Gala in der Avery Fisher Hall im Lincoln Center for the Performing Arts am 28. April 2014 in New York City.(Bild: APA/Michael Loccisano/Getty Images/AFP )

Reiner war in den 1970er-Jahren durch seine Rolle in der Fernsehserie „All in the Family“ zunächst als Schauspieler bekannt geworden. 1984 drehte er mit „This Is Spinal Tap“ seinen ersten Film als Regisseur. Weltbekannt wurde Reiner in den 1980er-Jahren mit Filmen wie „Harry und Sally“ und „Stand By Me – Das Geheimnis eines Sommers“.

