Trauer nach dem Mord an Regisseur Rob Reiner

Hollywood steht unter Schock. Schauspieler Billy Crystal, der mit Rob Reiner in dem Kultfilm „Harry & Sally“ zusammenarbeitete, besuchte den Tatort in Los Angeles und wirkte nach Angaben von Zeugen so bewegt, als würde er weinen, bevor er den Ort wieder verließ. Sein stiller Auftritt verdeutlicht die tiefe Erschütterung, die der Tod des Regisseurs und seiner Ehefrau Michele Singer Reiner ausgelöst hat.
Auch andere Weggefährten meldeten sich zu Wort. Regisseur Paul Feig würdigte Reiner als „wahren Helden“ und „Visionär“, Schauspieler Paul Walter Hauser sprach von seinem „absoluten Lieblingsregisseur“, der ihn sowohl zum Schauspiel als auch zur Regie inspiriert habe.
Herzen gebrochen
Schauspielerin Virginia Madsen dankte Reiner für die Freude, die er mit seinen Filmen schenkte, und betonte, dass sein Talent stets auf höchstem Niveau gewesen sei. Selbst Ex-US-Präsident Barack Obama äußerte sich und erklärte, sein und Ehefrau Micheles „Herz seien gebrochen“ über den tragischen Verlust. Reiners Werk habe nicht nur unvergessliche Geschichten hervorgebracht, sondern auch ein tiefes Vertrauen in die Güte der Menschen widergespiegelt.
Kathy Bates „entsetzt“ über „schreckliche Nachricht“
„Misery“-Darstellerin Kathy Bates zeigte sich „entsetzt“ über die „schreckliche Nachricht“ vom Tod von Rob Reiner. In einer Erklärung gegenüber „NBC News“ sagte die 77-jährige Bates: „Ich bin entsetzt, diese schreckliche Nachricht zu hören. Absolut am Boden zerstört. Ich habe Rob geliebt. Er war brillant und freundlich, ein Mann, der Filme in jedem Genre gemacht hat, um sich selbst als Künstler herauszufordern. Er hat außerdem mutig für seine politischen Überzeugungen gekämpft. Er hat den Verlauf meines Lebens verändert.“
Bates gewann den Oscar als Beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle als Annie Wilkes in Reiners Verfilmung von Stephen Kings Roman aus dem Jahr 1990. Zudem spielte sie 1998 an seiner Seite in „Primary Colors“, wofür sie eine weitere Oscar-Nominierung erhielt. Anschließend würdigte sie auch die Ehefrau des Regisseurs und sagte: „Michelle war eine begabte Fotografin. Sie hat meine wunderschönen Fotos für die ,Misery‘-Kampagne gemacht. Mein Herz bricht für sie beide. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie.“
Eric Idle telefonierte noch mit ihm
Schauspieler und Komiker Eric Idle zeigte sich tief betroffen über den Tod von Rob Reiner. Auf Social Media schrieb er: „Rob Reiner war ein liebenswerter Mann. Ich habe gestern Abend über eine Stunde mit ihm gesprochen.“ Idle berichtete, Reiner habe ihm von Dreharbeiten in Stonehenge und seinen Zukunftsplänen erzählt. „Das ist so schrecklich. Ich werde ihn vermissen. Ein kluger, talentierter und sehr nachdenklicher Mann.“
Idle erinnerte zudem daran, Reiner erstmals 1975 im Haus von dessen Vater, Carl Reiner, getroffen zu haben.
Er hat berührt und zum Lachen gebracht
Sean Astin, der Direktor der Screen Actors Guild erklärte: „Rob Reiner ist eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Geschichte von Film und Fernsehen. Sein Einfluss auf die amerikanische Kultur kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.“
Astin erinnerte an Reiners fast sechs Jahrzehnte lange Mitgliedschaft in der Gewerkschaft und betonte, dass unzählige Würdigungen folgen würden. Er sprach der Familie von Rob und Michele Reiner sowie Freunden und Kollegen sein Beileid aus und sagte: „Viele Filme und Darbietungen von Herrn Reiner haben mich zum Nachdenken angeregt, mich emotional berührt und vor allem herzhaft zum Lachen gebracht. So werde ich ihn in Erinnerung behalten.“
Rob Reiner (78) und seine Frau Michele Singer Reiner (68) wurden am Sonntag, dem 14. Dezember, leblos in ihrem Haus im Stadtteil Brentwood aufgefunden. Das Ehepaar wurde US-Berichten zufolge erstochen. Einige Medien berichten, dass ihr Sohn Nick von der Polizei verhört wurde.
Reiner begann seine Karriere in den 1970er-Jahren als Schauspieler in der Serie „All in the Family“. 1984 feierte er mit „This Is Spinal Tap“ sein Regiedebüt. Weltweit bekannt wurde er mit Klassikern wie „Stand By Me – Das Geheimnis eines Sommers“ und „Harry und Sally“. Mit seinem filmischen Schaffen prägte er Generationen von Zuschauern und inspirierte unzählige Künstler. Der Mord an Rob Reiner und seiner Ehefrau bedeutet nicht nur für die Familie einen unermesslichen Verlust, sondern auch für die gesamte Filmwelt, die einen ihrer größten Geschichtenerzähler verloren hat.
