Trauer nach dem Mord an Regisseur Rob Reiner

Reiner begann seine Karriere in den 1970er-Jahren als Schauspieler in der Serie „All in the Family“. 1984 feierte er mit „This Is Spinal Tap“ sein Regiedebüt. Weltweit bekannt wurde er mit Klassikern wie „Stand By Me – Das Geheimnis eines Sommers“ und „Harry und Sally“. Mit seinem filmischen Schaffen prägte er Generationen von Zuschauern und inspirierte unzählige Künstler. Der Mord an Rob Reiner und seiner Ehefrau bedeutet nicht nur für die Familie einen unermesslichen Verlust, sondern auch für die gesamte Filmwelt, die einen ihrer größten Geschichtenerzähler verloren hat.