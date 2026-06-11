1400 Beschäftigte streiken bei Chemiefirma Lenzing

Auch im Linzer Chemiepark wurde deswegen bereits am Mittwoch großflächig gestreikt – die „Krone“ berichtete. Am Donnerstagnachmittag treffen die Verhandler in Wien – insgesamt arbeiten in der Branche österreichweit rund 50.000 Menschen – zum achten Mal aufeinander. „Wir haben in der Streikleitung die weiteren Eskalationsszenarien besprochen“, sagt Lenzing-Betriebsrat Michael Bichler. „Wir hoffen aber, dass wir sie nicht brauchen. Wir streiken nicht um des Streikens willen, sondern um einen fairen Lohn- und Gehaltsabschluss zu erreichen. Wenn kein Ergebnis erzielt wird, sind wir aber bereit, die Streiks auszuweiten.“