„Harry und Sally“-Regisseur und Frau tot entdeckt

Reiner war in den 1970er-Jahren durch seine Rolle in der Fernsehserie „All in the Family“ zunächst als Schauspieler bekannt geworden. 1984 drehte er mit „This Is Spinal Tap“ seinen ersten Film als Regisseur. Weltbekannt wurde Reiner in den 1980er-Jahren mit Filmen wie „Harry und Sally“ und „Stand By Me - Das Geheimnis eines Sommers“.