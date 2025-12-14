Ex-Tennis-Star siegte in Skianzug von Bode Miller

Haas mochte alles in Ischgl

Haas fühlte sich in Ischgl von der ersten bis zur letzten Sekunde pudelwohl, hatte schon vor dem Finale gesagt: „Man will ja abliefern. Das Skigebiet liefert hier auf jeden Fall wirklich alles inklusive Topfenstrudel und Germknödel auf den Hütten. Das ist ein absoluter Traum. Ich fahre gerne und schnell, wenn genug Platz auf der Piste ist.“