Das sagen Experten

Trump-Faktor am Markt: Was Anleger tun sollten

Wirtschaft
14.12.2025 14:07
US-Präsident Donald Trumps Aussagen haben Auswirkungen auf die Aktienkurse.
US-Präsident Donald Trumps Aussagen haben Auswirkungen auf die Aktienkurse.

Es besteht kein Zweifel daran, dass US-Präsident Donald Trump die Weltwirtschaft ordentlich umrührt – seine Sager lassen Aktienkurse nach unten rasseln, aber auch in lichte Höhen steigen. Die „Krone“ hat Experten gefragt, was Anleger jetzt am besten tun sollten.

Trumps Politik wirkt oft willkürlich, doch seine Aussagen haben trotzdem Konsequenzen. Eindrucksvoll sieht man das an Aktienkursen, die nach unten oder oben sausen, je nachdem, was Trump gerade wieder von sich gibt. Für die Anleger heißt das: Jedes Mal, wenn sie auf die Kurse ihrer Anlagen schauen, kann eine völlig andere Zahl dastehen.

Trotzdem sollten Anleger auf keinen Fall ihre Anlagestrategie über den Haufen werfen, sagt Thomas Teifer, Finanz- und Vermögensberater. Er verdeutlicht das am Beispiel der Coca-Cola-Aktie. „Coca-Cola ist es relativ wurscht, was Trump zum Besten gibt.“ Solange Menschen das Getränk trinken und das Unternehmen Gewinn macht, ist es egal, was sich der US-Präsident wieder einfallen lässt, erklärt Teifer – deshalb sollten Anleger sich nicht von Trumps Aussagen zu Übersprungshandlungen verleiten lassen.

Mirjam Hangler
Mirjam Hangler
Donald Trump

