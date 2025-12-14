Wollen Sie in der Pension dazuverdienen?

In Österreich gilt: In der normalen Pension dürfen Sie 2025 unbegrenzt dazuverdienen, während in der Früh- oder Invaliditätspension nur bis 551,10 € pro Monat erlaubt sind. Steuerlich bleiben insgesamt 14.517 € pro Jahr aus Pension und Job frei, zusätzlich gibt es eine Entlastung von 112,98 € monatlich. Unsere Frage des Tages vom 14. Dezember lautet: Höherer Steuerfreibetrag im Ruhestand: Wollen auch Sie in der Pension dazuverdienen?
Wie denken Sie darüber, in der Pension noch dazuzuverdienen? Was spricht für Sie dafür, was dagegen? Sollte es dafür in Ihren Augen Grenzen geben und wenn ja, in welcher Höhe? Und welche Art von Arbeit würde für Sie im Ruhestand am ehesten infrage kommen? Teilen Sie Ihre Ansichten dazu gern mit unserer Community!
