NFL

Chiefs verpassen Playoffs mit 13:16 gegen Chargers

US-Sport
14.12.2025 23:30
Quarterback Patrick Mahomes und seinen Chiefs ist es gegen die Chargers endgültig an den Kragen ...
Quarterback Patrick Mahomes und seinen Chiefs ist es gegen die Chargers endgültig an den Kragen gegangen …(Bild: AFP/JAMIE SQUIRE)

Die Kansas City Chiefs haben nach zehn Jahren erstmals die NFL-Playoffs verpasst und keine Chance mehr auf einen dritten Super-Bowl-Sieg binnen vier Jahren!

0 Kommentare

Das Team um die Stars Patrick Mahomes und Travis Kelce unterlag den Los Angeles Chargers zu Hause 13:16 und kassierte damit die achte Niederlage im 14. Saisonspiel.

Weil zugleich die Houston Texans und die Buffalo Bills ihre Partien gewannen, haben die Chiefs keine Chance mehr auf die Teilnahme an den Playoffs.

Buffalo Bills machten aus einem 0:21 ein 35:31
Die Texans holten ein 40:20 gegen die Arizona Cardinals und stehen nun bei neun Saisonsiegen. Die Buffalo Bills drehten die Partie gegen die New England Patriots und machten aus einem 0:21 einen 35:31-Sieg.

Die Jacksonville Jaguars kamen zu einem 48:20 gegen die New York Jets und hielten damit den Anschluss an die Patriots in der Spitzengruppe der AFC – der Tabellenbereich, in dem sich die Chiefs zehn Jahre lang eingerichtet hatten.

Porträt von krone Sport
krone Sport
