„Krone“-Adventkalender

Tür 15: Erholung im FourElements Living by Berger

Advent
15.12.2025 00:01
(Bild: Krone KREATIV/Krone Kreativ)

Im heutigen „Krone“-Adventkalender versteckt sich Ihre Auszeit vom Alltag inmitten unberührter Natur. Wir verlosen einen Gutschein für drei Nächte im exklusiven Hideaway FourElements-Living by Berger inklusive Halbpension im grünen Herzen Österreichs zwischen den zwei Nationalparks Gesäuse und Kalkalpen. Gleich mitspielen und Gewinnchance nutzen.

Haben Sie schon an alle Geschenke für das kommende Fest gedacht? Wir helfen dem Christkind auf die Sprünge! Hier geht es zum Adventkalender.

Heute verlosen wir: 1 x Gutschein für 3 Nächte im Haus Rosa inkl. Halbpension in FourElements-Living by Berger

Exklusive Hideaways kombinieren Luxus und unberührte Natur
Spektakuläre Architektur und stylisches Interior-Design zeichnen die räumlich großzügigen Chalets der „FourElements – Living by Berger“ aus. Das Haus Rosa ist ein exklusives Refugium zwischen den Nationalparks Gesäuse und Kalkalpen – mit traumhaftem Panoramablick. Infinitypool, Sauna, Dampfbad, Kaminlounge und eine voll ausgestattete Küche mit Weinkühlschrank bieten höchsten Komfort. Inkl. Frühstück und Abendessen – Highlight: 1 x „Book your Cook“ mit persönlichem Koch für zwei Personen.

Hier geht's zum Adventkalender

Türchen öffnen und gewinnen! (Link: Mediaprint)

Preisübersicht

Adventkalender: Das gibt es heuer zu gewinnen!

Nehmen Sie gleich hier an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern, welche jeweils am folgenden Werktag ausgelost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht werden.
Auch heuer warten wieder 24 unterschiedliche Gewinne auf unsere Leserinnen und Leser. Da ist für jeden etwas dabei – neben Smartphones und Kurzurlauben gibt es unter anderem Spielekonsolen, Familienspiele, Küchenmaschinen oder Gutscheine. Öffnen Sie gleich hier das heutige Türchen!

Kostenloser Newsletter-Service
Unsere E-Mail-Abonnenten haben die Nase vorn: In unserem Gewinnspiel-Newsletter bekommen Sie täglich präsentiert, welcher Preis sich hinter dem aktuellen Adventkalendertürchen verbirgt.

Öffnen Sie jetzt das heutige Türchen, nehmen Sie an unserem lukrativen Gewinnspiel teil und surfen Sie jeden Tag auf krone.at/adventkalender, um keinen Tagespreis zu verpassen!

Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt. 

